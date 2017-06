Overleg mislukt: Vondelflat sleept bewoners voor rechter in maaltijdrel

De Vondelflat in Groningen zet de rechtszaak door tegen twee bewoners die zich niet houden aan het maaltijdencontract.

De Stichting Service Vondelflat pikt het niet langer dat de ouderen maaltijden bij een cateringbedrijf kopen in plaats van de maaltijden die de flat levert.De maaltijdrel houdt de gemoederen al maanden bezig. Een groep bewoners vindt de maaltijden die ZINN levert niet lekker en schakelde cateringbedrijf De Jacobijn in. Volgens het bestuur van de Vondelflat mag dit niet, omdat het een serviceflat is waar de maaltijdvoorziening bij hoort.Voor de flat is de maat nu vol, zegt interim-directeur Berend Lugies: 'We hebben veel gepraat, maar het is niet opgelost. Nu lijkt het ons verstandig dat een onafhankelijke rechter duidelijkheid geeft voor nu en de toekomst over wat contractafspraken betekenen.'Er zijn meer bewoners die kiezen voor catering, maar de flat daagt alleen deze twee voor de rechter. 'Dit zijn wel de exponenten. Zij willen individuele keuzevrijheid, maar er liggen heldere afspraken.' Eerder was ook sprake van een zaak tegen cateringbedrijf De Jacobijn, maar die komt er niet. 'Het contract dat we hebben is met de bewoners.'De bewoners lopen het risico op boetes voor iedere keer dat ze de catering inschakelen.Volgens Lugies is het de Vondelflat niet om het geld te doen. De eis zal zijn dat de twee zich aan het contract houden. 'Het kan wel zo zijn dat de rechter een dwangbevel oplegt met een voorwaardelijke boete.'Ondertussen gaat het overleg met de bewonersvereniging over een oplossing voor de maaltijdrel wel door. Volgens Lugies staat de vereniging 'er genuanceerder in'. Overigens zijn de twee gedaagde bewoners wel bestuursleden van de vereniging. De twee willen niet reageren op de rechtszaak.De stichting heeft de Vondelflat overigens per 1 juli verkocht aan Vastgoed Groningen. Dat verandert niets aan de huurvoorwaarden van de bewoners; die blijven hun huis huren van de stichting. Ook de regels over maaltijden blijven dus gelden.Het is de bedoeling dat de stichting een nieuw gebouw neerzet. Er is al een locatie gevonden in dezelfde wijk, maar welke wil Lugies nog niet zegen. Bewoners kunnen in de flat blijven wonen en op termijn ook mee naar de nieuwbouw. 'We hopen over een jaar te kunnen beginnen met de bouw. In het beste geval staat het nieuwe pand er over drie jaar.'Reden voor de nieuwbouw is dat het huidige pand is verouderd. Dertig van de ruim honderdzestig appartementen staan leeg. 'Het voldoet niet meer aan de eisen van de tijd.' De badkamers zijn te klein en veel appartementen hebben niet meer dan één slaapkamer. Volgens Lugies blijken deze slecht verhuurbaar aan ouderen; die willen tegenwoordig twee slaapkamers.De nieuwe eigenaar Vastgoed Groningen gaat op zoek naar nieuwe bewoners. Dit kunnen ouderen zijn, maar dat hoeft niet. 'Er kunnen senioren in komen, maar bijvoorbeeld ook mensen die een tijdelijke woning zoeken na een echtscheiding. Of starters die nog geen huis kunnen vinden.' Volgens Lugies hoeven de ouderen niet bang te zijn dat ze straks studenten naast zich krijgen. 'Dat hebben we contractueel met Vastgoed Groningen vastgelegd.'