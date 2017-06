Stadskanaal laat directie Wedeka nadenken over reorganisatie

Sociaal werkvoorzieningsschap Wedeka koerst de komende jaren af op miljoenentekorten. Om die tekorten op te vangen wil de gemeente Stadskanaal een reorganisatieplan van de nieuwe directeur Grietje Kalfsbeek ontvangen.

'De vorige directeur Johan Mug heeft berekend dat een reorganisatie maximaal 1,5 miljoen euro kost', legt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) uit. 'Maar wat het precies gaat kosten, dat willen we als gemeente graag weten. Daarom heeft de nieuwe directeur de opdracht gekregen om een plan te maken.'Werkvoorzieningsschap Wedeka wordt gedragen door de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Menterwolde, Vlagtwedde en Borger-Odoorn. Stadskanaal is voor 42 procent verantwoordelijk om de tekorten financieel op te vangen.Een reorganisatieplan zou voornamelijk behelsen dat er van de negentig ambtenaren een deel mogelijk moet afvloeien. 'Maar de laatste jaren hoefde er niemand gedwongen vertrekken', vervolgt Hamster. 'Dat gebeurde allemaal via natuurlijk verloop. Mogelijk dat dit de komende jaren ook gaat gebeuren, maar dan moeten we dat wel helder krijgen.'De opdracht voor Kalfsbeek is dus helder. 'Als het aan ons ligt komt het plan er snel, maar we willen kwaliteit boven snelheid. We begrijpen dat de nieuwe directeur het bedrijf eerst goed wil leren kennen.'Voor de komende jaren heeft de voormalige directie van Wedeka berekend dat de tekorten oplopen. Over 2017 is het tekort drie miljoen euro, over 2018 bedraagt het gat 3,6 miljoen euro, in 2019 loopt het tekort op naar 3,9 miljoen euro en in 2020 is het tekort 4,6 miljoen euro.