Grote brand in boerenschuur Appingedam is onder controle (update)

(Foto: Johan Wildeboer/112groningen)

De grote brand in een boerenschuur aan de Garreweersterweg in Appingedam is onder controle.

Bij de brand is geen asbest vrijgekomen.



Oorzaak?

In de schuur hadden een shovel en andere machines vlamgevat. Het is nog onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De zwarte rook die bij de brand vrij kwam, was in de wijde omtrek te zien.



Water

De brandweer moest extra wagens oproepen omdat er problemen waren met de watervoorziening. De boerderij ligt ongeveer 150 meter van het Eemskanaal en daar haalde de brandweer water uit om te blussen. Ook werd water uit een iets verder gelegen sloot gehaald.

Door: RTV Noord