En de Gouden Aardappel is voor...

Jeanne Scholten uit Grijpskerk maakte volgens de jury het beste kunstwerkje van een aardappelschil en is de winnaar van de Gouden Aardappel 2017. De vrijwilliger van zorgcentrum De Nieuwe Wierde versloeg in haar woonplaats acht concurrenten.

Scholten eerde met haar kunstwerk de inwoners van Grijpskerk en omliggende dorpen voor het openhouden van het zorgcentrum. De Nieuwe Wierde is een voortzetting van zorgcentrum De Wierde, dat vorig jaar met sluiting werd bedreigd.'Ik heb geprobeerd uit te beelden dat wij De Wierde op handen dragen. Eigenlijk ben ik helemaal niet creatief. Maar ik heb toch kunnen overbrengen wat ik bedoel.'Het was het derde jaar dat de strijd om de felbegeerde trofee werd gehouden. De wedstrijd is een onderdeel van de zomermarkt, die in het zorgcentrum wordt gehouden.