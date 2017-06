Binnen 24 uur ruim duizend kandidaten voor baan bij Tesla

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) van de provincie Groningen is tevreden over de wervingscampagne voor Tesla. Binnen 24 uur hebben zich meer dan duizend personen gemeld om voor de autofabrikant te komen werken.

En dat terwijl het nog niet eens zeker is of Tesla wel naar het Noorden komt. 'We hebben heel duidelijk gemaakt dat wij niet weten of Tesla komt. We kunnen ze die baan dan ook niet garanderen', stelt Brouns. 'Wat we wel doen, is op een heel ludieke manier inventariseren wie voor Tesla wil werken.'Het campagneteam rond 'Top Dutch', de merknaam waarmee de drie noordelijke provincies zich profileren, heeft geen contact met de Tesla-top.'Er is geen rechtstreeks contact', zegt Brouns. 'We doen dit heel bewust via social media. Wij denken dat men bij Tesla niet zit te wachten op dikke boekwerken waarin wordt beschreven wat deze regio allemaal te bieden heeft.'Toch denkt Brouns niet dat de mensen zich voor niks hebben aangemeld: 'Je ziet dat er trots in het Noorden is ontstaan en dat trekt ook andere bedrijven aan. Als deze mensen geen baan bij Tesla vinden, lukt het mogelijk wel bij één van die andere bedrijven.'