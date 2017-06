Man met acht gestolen gloednieuwe fietsen opgepakt

(Foto: Archief (RTV Noord/Mario Miskovic))

De politie heeft dinsdagnacht op de N360 een man in een bestelbusje aangehouden. Hij had acht nieuwe fietsen aan boord. De prijskaartjes zaten er nog aan.

De bestelbus is in beslag genomen. De fietsen bleken gestolen bij een winkel aan de Sikkel in Delfzijl.



De verdachte zit vast. De politie heeft zijn identiteit nog niet vast kunnen stellen.

