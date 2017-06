Kamp: 'Kabinet staat wél open voor schadefonds'

Het demissionaire kabinet staat weldegelijk open voor de vorming van een schadefonds voor Groningen. Dat meldt minister Kamp van Economische Zaken in een brief de Tweede Kamer.

Het Rijk stelt zich constructief op bij opstellen schadeprotocol Henk Kamp - Minister van Economische Zaken

Hij spreekt berichten dat de rijksoverheid dwars ligt bij het opstellen van een nieuw schadeprotocol tegen. Kamp wijst er op dat er goed wordt samengewerkt met gemeenten, provincie en maatschappelijke groeperingen.'Het Rijk is positief over dit overleg en stelt zich constructief op. De gesprekken gaan onder andere over de rol van de staat en de rol van NAM bij de schadeafhandeling. In dat kader ligt de optie van een schadefonds op tafel. Het kabinet begrijpt deze wens en bestudeert die', zo schrijft de VVD-bewindsman.Met de brief reageert hij op de kritiek van SP-leider Emile Roemer op de uitspraken die premier Rutte vrijdag in Groningen heeft gedaan. Die zijn volgens hem in tegenspraak met berichten dat de rijksoverheid weinig voelt voor een schadefonds.Dat wordt door Kamp ontzenuwd. In zijn brief wordt overigens geen harde toezegging gedaan dat zo'n schadefonds er ook daadwerkelijk komt. Maar dus wel dat het onderzocht wordt. Zonder daarbij te melden op welke termijn dat gebeurt en wanneer er duidelijkheid over komt.Het ontwerp-schadeprotocol lekte dinsdag uit via RTV Noord. Daaruit blijkt dat de nieuwe Onafhankelijke Commissie Schade (OCS) alle touwtjes in handen krijgt bij de schade-afwikkeling.In zijn brief wijst Kamp er op door dit nieuwe schadeprotocol het tempo van schade-afhandeling omhoog gaat. En dat de NAM 'buiten beeld' wordt gebracht.Volgens de bewinsman komt dat overeen met de uitlatingen van Rutte bij zijn bezoek aan Groningen. 'De uitspraken van de minister-president zijn in lijn met bovengenoemde uitgangspunten. De snelheid bij schadeherstel en versterking, waar de minister-president in zijn uitspraken aan refereert, is ook in mijn ogen van belang.'Kamp merkt ook op er nog steeds vanuit te gaan dat het definitieve schadeprotocol op 1 juli in werking kan treden.