Gevallen wielrenner Rijpma is van de intensive care

Wielrenner Coen Rijpma kan zich nog enigszins voor de geest halen waardoor hij dinsdagavond ten val kwam in de Omloop van Bedum. 'Hij vertelde dat een renner voor hem de obstakels net kon ontwijken. Coen kon niet meer corrigeren en heeft nog geprobeerd er overheen te springen', zegt NWVG-ploegleider John van Helden.

Rijpma brak negen ribben en liep twee ingeklapte longen op. De ongelukkige Rijpma verontschuldigde zich tegenover Van Helden, omdat hij de andere renners enorm had laten schrikken.Inmiddels is Rijpma wel van de intensive care naar de verpleegafdeling gebracht. 'Later gaat hij naar een afdeling met meer toezicht. Je kon zien dat hij veel pijn had tijdens het praten.'Van Helden benadrukt dat Rijpma rust nodig heeft. Hij houdt zijn ploeggenoten op de hoogte. 'Die waren zeer aangeslagen toen ze langs de plek reden waar hij lag. Heel begrijpelijk, want Coen zorgt vaak voor de vrolijke noot binnen de ploeg.'