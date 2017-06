Nieuwe fietsroute moet zorgen voor minder drukte in centrum Stad

Tussen het Hoofdstation en Zernike in de stad Groningen komt een zogenaamde Slimme Fietsroute. Die moet fietsers verleiden niet meer door het centrum van Stad te rijden.

Het gemeentebestuur wil voetgangers in het centrum van Groningen ruim baan geven. Daarom worden er meerdere alternatieve routes bedacht voor fietsers. Routes die dus niet langs drukke plekken zoals de Folkingestraat gaan.Fietsers zullen straks via de Paterswoldseweg, de Eendrachtskade NZ en de Herman Colleniusstraat en de Wilhelminakade naar Zernike gaan. De gemeente hoopt met deze route dat studenten vanaf het studiejaar 2018/2019 eerder op de fiets stappen, dan met de bus gaan.De route tussen Zernike en het Hoofdstation moet dit jaar nog aangelegd worden en kost 650.000 euro. Groningen telt al twee Slimme Fietsroutes, de bedoeling is dat er in de toekomst nog meer bijkomen.