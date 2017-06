Omgeving Julianavijver wordt weer geschikt gemaakt voor vleermuizen

De gemeente Groningen is gestart met de werkzaamheden om de ecologische structuur bij de Julianavijver in de stad te herstellen. De vleermuizenwerkgroep Groningen heeft dat via de rechter afgedwongen.

De werkgroep maakt zich zorgen over de leefomgeving van de vleermuizen rondom de vijver. De rechter oordeelde dat de gemeente Groningen een aantal zaken moest uitvoeren om de leefomgeving te herstellen. Bij de Julianavijver wordt gewerkt aan het riool in verband met de aanleg van de zuidelijke ringweg.'Wij hebben het waterpeil van de vijver op peil moeten brengen', zegt woordvoerder Eddy Beuker namens de gemeente Groningen. 'Wij hebben dat zaterdag, de dag na de zitting, gelijk gedaan. Verder moeten we voor het eind van deze maand een aantal damwanden en rijplaten verwijderen. Op de plek van de rijplaten moeten we dan weer plaggen aanplanten. Die plaggen moeten we eerst ook onderhouden.'De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn niet voor de gemeente. Die worden betaald door het projectbureau Aanpak Ring Zuid.Verder wil de Vleermuizenwerkgroep ook helderheid hebben over wie verantwoordelijk is voor werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg die niet binnen het tracébesluit vallen. Werkzaamheden binnen het tracébesluit vallen onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Op die vraag kon de rechter overigens nog geen uitspraak doen.De rioolwerkzaamheden onder het Julianaplein staan ook niet beschreven in het tracébesluit.