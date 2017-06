Leerlingen RSG Borgen strijden in Le Mans met hun energiezuinige auto

Nog maar net 17 jaar en dan al een energiezuinige auto gebouwd. Vijftien technasium-leerlingen van de RSG Borgen in Leek hebben de afgelopen twee jaar gewerkt aan hun blauw met witte auto.

Vrijdag gaan ze meedoen aan de Shell Eco-Marathon in Le Mans in Frankrijk.'Het heeft ons veel tijd gekost en dat was soms lastig te combineren met school', zegt de 18-jarige Laura Seinen. Toch vindt ze heel leuk dat je mee heeft gewerkt aan de auto.Daarnaast is zij een van de weinige meisjes die aan de auto gesleuteld heeft. 'Ik vind het niet erg hoor. Ik kan veel beter met jongens opschieten dan met meisjes.'De 17-jarige Remco Lap mag de auto besturen in Le Mans. 'Ik mag de auto besturen, omdat ik voldoe aan de lengte- en gewichteisen. Je mag niet zwaarder dan 65 kilo. Daarnaast is de auto niet heel hoog.'Remo moet in Le Mans 10 rondjes rijden in 33 minuten. Als hij dat haalt mag de groep door naar de wedstrijd in Londen. 'Dit zijn nog de voorrondes', zegt Remco.Vanavond vertrekt de groep alvast naar Frankrijk. Ze vinden het allemaal heel spannend. Vooral ook omdat de concurrenten bijna allemaal studenten zijn. 'We hopen dat we wel een beetje hulp krijgen van de hogescholen die meedoen', aldus Laura Seinen.Coureur Remco is er helemaal klaar voor, maar last van zenuwen heeft hij wel. 'Ik hoop dat alles blijft zitten en blijft werken. Dan komt het wel goed.'