Met het verzorgingstehuis naar camping: 'Het is absoluut een vakantiegevoel'

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch) (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Het is een paar honderd meter verderop, maar een wereld van verschil. Bewoners van De Hoven in Winsum kamperen in eigen dorp.

Op camping Marenland staan een vouwwagen en een caravan van de zorgorganisatie. Bewoners van De Hoven mogen daar tegen een kleine vergoeding gebruik van maken.



24/7 een verpleger

De ouderen hebben ondertussen wel zorg nodig, dus is er 24 uur per dag een verpleger aanwezig. 'In de voortent staan gewone bedden en we helpen mensen in en uit bed te komen', vertelt verzorgster Suze Leegstra.



Verder worden de bewoners ook in de watten gelegd. Zo kunnen de ouderen een massage krijgen en worden de dames netjes in de make-up gezet. Leegstra: 'Het geeft absoluut een vakantiegevoel.'



'Echt een uitje'

Eén van de kampeerders is Jantje Boonstra-van Dijken. 'Ik twijfelde eerst, maar het was erg gezellig. Dat had ik niet gedacht. Maar het voelt echt anders om hier te zijn.'



Boonstra heeft wat last van haar benen en vertrouwde het kampeeravontuur niet helemaal. Maar ze is blij dat ze het gedaan heeft. 'Het voelt echt als een uitje. Je kunt lekker praten met de buren en mijn gezicht is net heerlijk behandeld.'

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden