'Als ze me loslaat, weet ik niet waar ik naartoe moet'

Ervaren hoe het is om slechtziend te zijn, terwijl je aan het wadlopen bent. Woensdagmiddag ging een groep mensen het Wad op bij Lauwersoog om dit te proberen.

Extraatje was dat de mensen die wél goed kunnen zien een bril kregen, waarmee het helemaal donker werd voor ze. De goedzienden werden begeleid door mensen met een oogaandoening, om geld op te halen voor het goede doel.



Meer begrip

Jessica de Wit was één van de deelnemers. Zij heeft zelf een oogaandoening en begeleidde Joep Aarts, directeur van de Oogvereniging. Hij kreeg de 'verblindende' bril op.



De Wit: 'Ik vind het heel leuk om te zien hoe mijn collega's voor één dag blind gaan en hoe ze dat ervaren. Ik denk dat het toch voor een stukje meer begrip zorgt.'



Vertrouwen

Voor Aarts is het wel even wennen. 'Jessica begeleidt en stuurt mij en ik heb echt vertrouwen in haar. Als ze me loslaat, zou ik niet weten waar ik naartoe moet', zegt de directeur.



Met de actie in Lauwersoog werd ruim 5000 euro opgehaald. Samen met acties in de rest van het land, onder de noemer 'Blind voor één dag', staat de teller op bijna 50.000 euro. Het geld wordt besteed aan onderzoek naar oogziektes.

