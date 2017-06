Veel belangstelling voor asielhond Dasch

(Foto: RTV Noord)

Het dierenasiel in Zuidwolde is woensdag overspoeld met aanvragen om voor hond Dasch te zorgen. Dasch is houder van een treurig record: hij zit al bijna zes jaar in het asiel.





Aanvraagformulier

Naar aanleiding van de media-aandacht kreeg het asiel heel veel reacties. Veel mensen willen Dasch wel in huis nemen. 'We hebben iedereen een aanvraagformulier gestuurd', vertelt medewerkster Iris van het asiel.



Ze heeft goede hoop dat tussen alle aanvragers het nieuwe baasje van Dasch zit. 'Het lijkt goed.'



Specifieke eisen

Toch stelt het asiel vrij specifieke eisen aan de adopteur van de Staffordshire Terriër. 'Ten eerste moeten de mensen ervaring hebben met dit ras, of in ieder geval met honden met een sterk karakter', legt Iris uit.



'Daarnaast kan Dasch absoluut niet alleen zijn of met andere dieren overweg. We zoeken dus eigenlijk mensen die een beetje buitenaf wonen en bijvoorbeeld een kennel hebben voor als Dasch toch alleen moet zijn. Anders breekt ie de hele woonkamer af.'



Iris benadrukt dat Dasch wel heel goed luistert. 'Hij laat zich makkelijk sturen. Maar hij heeft nu eenmaal een sterk karakter.'



