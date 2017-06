Rob gaat op zoek naar de langste Groninger

(Foto: RTV Noord)

Het is de langste dag van het jaar en de Dag van de Langste Mens. Een mooi moment om op zoek te gaan naar de langste man van onze provincie.

Johan Stoker uit Ten Boer zou dat met zijn 2.11 meter zomaar kunnen zijn. Al hebben we via een oproep op onze Facebook-pagina ook meldingen gehad van Groningers die 2.15 of zelfs 2.18 meter zouden zijn. Maar zij waren voor ons onbereikbaar.



Johan niet en dus ging Rob Mulder met hem op stap.

Door: RTV Noord Correctie melden