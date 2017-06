WMO-vervoer stad komt wel buiten de stadsgrenzen

Stadjers die gebruik maken van WMO-vervoer kunnen volgend jaar wel degelijk buiten de stadsgrenzen reizen. Dat zegt wethouder Ton Schroor (D66).

Volgens vervoerder BIOS-groep zou het WMO-vervoer in de stad vanaf volgend jaar niet meer buiten de gemeentergrenzen rijden. Reizigers en gemeenteraadsleden zouden die nieuwe regel niet hebben opgemerkt in de jongste aanbestedingsprocedure. De vervoerder deed die uitspraak in het Dagblad van het Noorden.Meerdere politieke partijen maakten zich zorgen over de uitspraak van BIOS. Eerder omarmde de raad van Groningen namelijk de aanbesteding van het publiek vervoer.Maar volgens verantwoordelijk wethouder Schroor klopt de bewering dat niet. 'Een inwoner van Groningen kan gewoon, als het is overeengekomen, naar bijvoorbeeld Hoogezand of Haren worden gebracht.'