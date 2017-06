Gerechtshof wijst klacht tegen niet vervolgen CVW af

Het openbaar ministerie heeft terecht besloten om geen nader onderzoek in te stellen naar de vraag of het Centrum Veilig Wonen (CVW) zich schuldig heeft gemaakt aan dood door schuld. Een klacht hierover van Jan Dales uit Loppersum is afgewezen.

Er is een duidelijk verband tussen het geknoei van het CVW en de dood van mijn vader Jan Dales, Loppersum

Hij had justitie gevraagd de dood van zijn 83-jarige vader te onderzoeken. Die overleed vorig jaar aan een hartstilstand. Zijn zoon is er heilig van overtuigd dat dit het gevolg was van 'geknoei en slechte communicatie' door het Centrum Veilig Wonen (CVW) bij de schade-afwikkeling rond het ouderlijk huis in Zeerijp.Het Gerechtshof stelt dat er terecht niet tot nader onderzoek is overgegaan. 'Zelfs indien zou komen vast te staan dat beklaagde (het CVW, red.) nalatig is geweest, dan is daarmee nog geen causaal verband gegeven tussen dat nalaten en het overlijden. Zodat om die reden het wettig en overtuigend bewijs voor dood door schuld ontbreekt', oordeelt het Gerechtshof.Dales junior is zeer teleurgesteld in de uitspraak. 'Dit is voor mij weer een grote klap. Er is niet eens gekeken naar alles wat ik aan steunbewijs had bijgeleverd. Ik had ook de nodige getuigen doorgegeven aan het Gerechtshof, maar die zijn niet eens gehoord. Zoals de huisarts en onderzoekers van de universiteit.'Ondanks dat het harde bewijs ontbreekt volgens het Gerechtshof, kent Dales zelf geen enkele twijfel: 'Mijn vader is door gedoe en geknoei van het CVW heel snel achteruit gegaan. Een week nadat hij een zeer negatieve boodschap van die organisatie kreeg, is hij aan een hartstilstand is overleden. Daar is een duidelijk verband tussen.'Dales heeft het verhaal rond het overlijden van zijn vader wel uitgebreid aan demissionair premier Mark Rutte kunnen vertellen. Die schoof vorige week vrijdag bij Dales aan aan de keukentafel, nadat de beide heren het eerder in de tv-uitzending Pauw & Jinek met elkaar aan de stok kregen.Hij heeft een goed gevoel aan dat gesprek overgehouden, maar verwacht niet dat Rutte nog iets voor hem kan doen.'Hij nam alle tijd voor mij en heeft hier een uur gezeten. Ik heb het hele verhaal kunnen vertellen. Dus wat dat betreft neemt Rutte het zeer serieus. Maar ja, volgens mij heeft hij nooit geweten dat hier zulke grote problemen zijn. Dat is wel erg naïef. Veel meer mensen kampen met dit soort problemen. Dat heb ik hem in elk geval duidelijk kunnen maken.'Dales kan niet in beroep tegen de uitspraak van het Gerechtshof. 'Juridisch kan ik er niets meer mee, maar deze hele toestand rond mijn vader blijft wel aan me knagen.'