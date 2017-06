Mindfullness, detox en sportschool stammen uit oudheid

Ook in de oudheid geloofden mensen dat factoren als voldoende slaap, goed bewegen en schone lucht bepalend waren voor je gezondheid.

Dat blijkt op de tentoonstelling 'Gelukkig Gezond' in het Universiteitsmuseum in Groningen die donderdag opengaat. Volgens RUG-onderzoekers hanteerden mensen toen dezelfde zes factoren die van invloed zijn op je gezondheid als nu.Ze keken daarvoor naar de periode van voor 1800, toen gezondheid vooral over leefregels ging. Na de tijd kwamen er ziekenhuizen en laboratoria, waardoor de nadruk meer op ziekte en genezing kwam te liggen.De laatste jaren lijkt dit weer om te draaien. We worden steeds ouder en krijgen daardoor steeds meer chronische kwalen. Artsen kijken niet alleen meer naar genezing van ziektes, maar vooral naar het voorkomen van pijn en ongemak. Gezond oud worden (Healthy Aging) is tegenwoordig ook één van de speerpunten van onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen.De expositie vertelt onder meer over de Groninger Geert Adriaans Boomgaard (1788-1899), de eerste Nederlander die internationaal als oudste mens ter wereld erkend werd. In zijn tijd was de Groninger vanwege zijn leeftijd een bekende Nederlander. Een foto gemaakt op zijn 107e verjaardag werd als ansichtkaart door het hele land verstuurd. Zelfs koningin Emma bezat er één.Volgens medisch historicus Rina Knoeff noemde Boomgaard zelf het vroege opstaan elke dag als reden voor zijn goede gezondheid: 'En dat is ook nu nog een veelgehoord advies. Maar hij rookte wel weer pijp. Hij had ook gewoon goede genen; zijn broer en zus werden ook oud.'De tentoonstelling is bedoeld om het verleden met het heden te verbinden: hoe keken we toen aan tegen gezondheid en hoe nu. Bij de zes thema's klimaat, dieet, lichaamsbeweging, slaappatronen, detox en emotionele balans is te zien hoe we daar vroeger en nu mee omgaan. denkt dat bezoekers van de tentoonstelling kunnen leren.