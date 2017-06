Kamerleden kijken opnieuw rond in het aardbevingsgebied

De leden van de vaste kamercommissie Economische Zaken brengen maandag een werkbezoek aan het aardbevingsgebied.

Ze kijken rond in het gebied en praten met gedupeerden, bestuurders en andere betrokkenen. Het is zeker niet de eerste keer dat kamerleden rondkijken in het gebied.De kamerleden komen nu naar Groningen als voorbereiding op het latere kamerdebat over het nieuwe schadeprotocol. Daar wordt nog aan gewerkt, maar dinsdag lekte het concept al uit via RTV Noord Het gaat om een elftal kamerleden. Daar zijn ook nieuwe volksvertegenwoordigers bij, zoals de Groningse kamerleden Antje Diertens (D66) en Sandra Beckerman (SP).