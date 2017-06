Noord Vandaag: 'Ik word door bijna iedereen 'lange' genoemd'

Hij is één van de langste inwoners van onze provincie: Johan Stoker uit Ten Boer. De glazenwasser meet 2,11 meter en is daarmee groter dan alle basketballers van Donar.

Voor z'n werk is het uiterst handig, die lengte. Waar collega's al snel een ladder erbij pakken, kan Johan met gemak bij een kozijn op bijna 3 meter hoogte.Hij schoot vanaf de middelbare school de lucht in, vertelt hij op de Dag van de Lange mensen in Noord Vandaag. Uiteindelijk hebben ze zijn groei in het ziekenhuis gestopt, anders zou Johan ergens tussen de 2,20 en 2,40 meter zijn. 'Maar dan krijg je zoveel ellende.'Hij staat binnen zijn vriendengroep - hoe kan het ook anders - bekend als 'lange'. 'Niemand noemt mij eigenlijk Johan. Daar reageer ik eigenlijk niet op. Ik reageer wel als iemand 'lange' roept.'- Een onverwachte vrije dag voor de leerlingen van het Eemsdelta College- Het bestuur van de Vondelflat sleept twee bewoners voor de rechter- Racen voor een beter milieu- Kamperen in eigen dorp- Wie is de beste aardappelschiller?- En hoe is het om bijna niks te zien en dan te gaan wadlopen? Verslaggever Martin Drent probeerde het uitBekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist