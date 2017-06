Chase Fieler tekent bij recordkampioen van België

Basketballer Chase Fieler van Donar speelt de komende twee seizoenen voor het Belgische BC Oostende.

Zijn nieuwe club werd het afgelopen seizoen voor de zesde keer op rij kampioen van België. In totaal pakte Oostende 18 landstitels. De club is daarmee recordhouder in België.De 25-jarige Amerikaan speelde de afgelopen twee seizoenen voor Donar en pakte in Groningen twee landstitels, een beker en een Super Cup.Donar is nog op zoek naar een opvolger voor Fieler.