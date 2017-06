'Uitruilakkoord' voor investeringsplan Groningen Airport Eelde

Een grote meerderheid in Provinciale Staten is bereid de portemonnee te trekken voor Groningen Airport Eelde.

Dit scenario is niet ons gewenste scenario Arjen Nolles - fractievoorzitter GroenLinks

Voor coalitiepartijen SP en GroenLinks is het standpunt niet veranderd. Ze zijn in principe tegen een impuls voor Eelde, maar hebben zich in coalitieverband laten overtuigen met geld voor respectievelijk leefbaarheid en energie.Dat betekent dat de provincie Groningen in totaal 13,8 miljoen euro vrijmaakt voor het vliegveld, waar de vijf aandeelhouders in totaal 46 miljoen euro in willen investeren.'Dit scenario is niet ons gewenste scenario', zegt fractievoorzitter Arjen Nolles van GroenLinks. 'Maar we hebben gezien dat er in de Staten brede steun is voor Eelde, en we hebben in coalitieverband afspraken gemaakt. We krijgen in de coalitie ruimte om onze plannen op het gebied van duurzaamheid te vervullen.'Ook bij de SP staan de partijleden niet te juichen voor een investering in Groningen Airport Eelde. In de coalitie met CDA, ChristenUnie en D66 heeft deze partij haar zin gekregen om geld vrij te maken voor leefbaarheidsprojecten. 'En daarom stemmen we, net als in november, voor het scenario om te investeren in het vliegveld', legt Statenlid Jan Wolters uit.De andere partijen, op de Partij voor de Dieren na, zien weinig bezwaar in het investeren in het vliegveld. Toch heeft de VVD vragen over de rest van de aandeelhouders die kunnen investeren in Eelde.De provincie Drenthe is al akkoord met een miljoeneninvestering, maar de gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen moeten er nog over beslissen. In de stad Groningen tekent zich nog geen meerderheid af voor steun voor Eelde.'We zijn met vijf aandeelhouders en we zijn de tweede aandeelhouder die kiest om te investeren', zegt VVD'er Nico Bakker. 'Kan er enig inzicht worden gegeven dat de andere aandeelhouders binnenkort besluiten?'Volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) is de snelheid waarmee de verschillende aandeelhouders dit plan behandelen van een verschillend niveau. 'Bij de drie gemeenten zal het de komende maanden zijn beslag krijgen.'De VVD, ChristenUnie en GroenLinks noemen de grondopbrengst rondom de luchthaven een aandachtspunt. 'Het Rijk kan in de huidige situatie 80 procent van de grondopbrengst afromen', stelt Bakker. 'Dat is voor de doorontwikkeling van de luchthaven wel een belemmering.'Brouns geeft aan dat hierover in met het Rijk wordt gesproken. 'Dat was een verkennend gesprek, het is nu zinvol om met elkaar door te praten, om te kijken of er ook meer van die opbrengst naar de regio kan komen. Daarover ontvingen we een positief signaal, we zullen de gesprekken verder voeren.'