Minder seizoenkaarthouders; supportersvereniging en FC houden belactie

FC Groningen heeft tot nu toe veel minder seizoenkaarthouders dan vorig jaar. Toen waren het er nog zo'n 12.000, nu nog maar 9400. Daarom heeft de supportersvereniging besloten de FC een handje te helpen.

Het is pijnlijk, zo simpel is het John Schurer - voorzitter supportersvereniging

Leden van de supportersvereniging kwamen langs in het Noordlease Stadion om wat oud-seizoenkaarthouders te bellen. De flinke terugloop in het aantal vaste supporters hakt er flink in.'Het is pijnlijk, zo simpel is het', zegt John Schurer, voorzitter van de supportersvereniging. Het doel van de belletjes is om erachter te komen waarom mensen nog niet verlengd hebben en of zij mogelijk alsnog hun plekje gaan bemachtigen.De tijden van een Tim Matavz, Erik Nevland en Luis Suarez zijn voorbij. Zonde, vindt de voorzitter, al moet je ook realistisch zijn. 'Zulke spelers haal je niet meer binnen, die tijden zijn veranderd. Matavz, Nevland en Suarez zijn veel te duur. Dat is gewoon niet meer mogelijk, klaar.'Misschien dat de aanstelling van Ron Jans als technisch manager een rol kan gaan spelen. 'Ik denk wel dat dat invloed heeft. Het kan toch een bepaalde boost geven om toch die stap te maken. Zij gaan er in ieder geval meer over nadenken. En dat zal ik ook zeer zeker doen!'