Cel voor diefstal invalidenkaart

(Foto: andrewatla / sxc stock exchange)

Een 47-jarige Stadjer moet voor een auto-inbraak vier weken de cel in. De man staat bekend als veelpleger.

Op 10 juni vernielde de man samen met een handlanger een ruit van een auto aan de Singelstraat in Stad. De invalidenparkeerkaart nam hij uit de auto mee. Die wilde hij verkopen.



Kliniek dreigt

De Groninger staat geregistreerd als veelpleger. Hij verbleef twee maal eerder in een inrichting voor veelplegers (ISD). De laatste tijd ging het volgens deskundigen beter met de zwaarverslaafde man.



In januari veroordeelde de rechtbank in Groningen de man tot een celstraf waarvan acht weken voorwaardelijk. De Groninger ging nu echter tijdens de proeftijd weer in de fout en zou die acht weken dus alsnog uit moeten zitten.



'Verprutste kans'

'Een kans die u heeft verprutst', zei de rechter. Toch streek ze over het hart. Van deze acht weken celstraf zette de rechter twee weken cel om in een werkstraf van 25 uur. De overige zes weken blijven op de plank liggen.

Door: RTV Noord Correctie melden