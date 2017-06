Vastgoedovername MartiniPlaza duurt langer dan gedacht

Het duurt langer dan verwacht voordat de gemeente Groningen het vastgoed van MartiniPlaza kan overnemen. 'Dat komt omdat er onduidelijkheden zijn in de regelgeving. Daar kan eigenlijk niemand wat aan doen', zegt wethouder Joost van Keulen (VVD).

De gemeente is een overname aan het bespreken samen met de accountant en de belastingdienst.De gemeente wil eigenaar worden van het pand van MartiniPlaza omdat dat financiële voordelen zou hebben. Op dit moment is Groningen nog aandeelhouder. De financiële voordelen van het eigenaarschap treden op als Martiniplaza bijvoorbeeld failliet gaat.'Mocht het niet goedgaan met de exploitatieclub dan kunnen wij zeggen: Oké, jullie gaan failliet, vette pech zou ik dan bijna zeggen, want dan zoeken wij een ander. Dat kan dan prima want dan is het vastgoed nog in bezit van de gemeente.'Het gemeentebestuur hoeft dan alleen maar op zoek naar een andere huurder voor het pand.Ook al loopt het overnameproces door regelgeving dus niet zo als gehoopt, de wethouder is wel tevreden over de bedrijfsvoering van MartiniPlaza. Volgens hem zijn de cijfers van het bedrijf goed. Ook kan er 5 miljoen euro geïnvesteerd worden.Die investering wordt gedaan in renovaties van vergaderzalen. De kosten worden betaald door MartiniPlaza, maar als er extra kosten gemaakt worden, klopt het bedrijf aan bij de gemeente.De SP-fractie van de Groninger gemeenteraad ziet de investering liever uitgesteld worden, omdat die van invloed is op het vastgoed, dat wat de gemeente wil overnemen. Daarom denken de socialisten dat het verstandiger is om de renovatie uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de gemeentelijke overname.Volgens de wethouder heeft de investering geen gevolgen voor de overname. 'De investering is noodzakelijk voor een betere exploitatie en levert MartiniPlaza juist geld op.'