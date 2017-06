Loppersum Vooruit komt in actie tegen spoorwegovergang

Het geduld van raadslid Erwin Swaagman van Loppersum Vooruit is bijna op. Al lange tijd maakt hij zich zorgen over de spoorwegovergang bij het treinstation in Loppersum. Volgens Swaagman is het tijd voor actie. 'We willen natuurlijk voorkomen dat er iets ergs gebeurt.'

Op het Lopster treinstation passeren de treinen tussen Groningen en Delfzijl elkaar. Tussen de aankomst en het vertrek van de treinen gaan de spoorbomen kort even open. Heel even. In sommige gevallen slechts twintig seconden. En daardoor ontstaan onveilige situaties, vindt Swaagman.'Het gebeurt weleens dat een auto met de motorkap onder de slagboom terechtkomt', zegt een van de omwonenden. Volgens de Lopsters is het wachten op ongelukken. 'Moet het hier net als in Winsum eerst een keer verschrikkelijk mis gaan?'Swaagman pleit daarom voor het langer sluiten van de bomen. Wethouder Rudi Slager erkent het probleem, maar laat weten dat spoorbeheerder ProRail daar geen heil in ziet. Bovendien kost het veel geld om het systeem daar op aan te passen.ProRail-woordvoerder Aldert Baas ontkent dat het gaat om een geldkwestie. 'Wij zijn best bereid om daar naar te kijken, maar dan moet het wel de juiste oplossing zijn.' En daar zijn de meningen over verdeeld.Volgens de spoorbeheerder werkt het langer sluiten van de bomen averechts. Baas: 'Helaas zien we dat mensen langs de bomen slalommen als het te lang duurt.' Zeker als één van de treinen vertraging heeft kan het zijn dat de bomen te lang omlaag blijven.Swaagman kan het maar moeilijk verkroppen dat een oplossing uitblijft. Als er niet snel verandering in de situatie komt, gaat hij actievoeren. 'In eerste instantie gaat het om publieksvriendelijke acties. Zoals het houden van een enquête of het opstellen van een petitie. Wij willen namelijk graag meedenken over een oplossing.'Zo is het volgens Swaagman ook nog een optie om de trein in Loppersum langer stil te laten staan zodat de bomen langer open kunnen blijven. 'In Delfzijl wacht de trein vijf minuten. Verkort die tijd en laat hem in Loppersum langer staan.'Maar ook die oplossingen kent bezwaren. Dan zou Arriva de dienstregeling moeten aanpassen. Bovendien kost het tijd om de trein in Delfzijl gereed te maken voor de rit naar Groningen.De meest ingrijpende en dure oplossing is volgens ProRail het bouwen van een tunnel onder de spoorwegovergang. Baas: 'Maar daar is ook politieke wil voor nodig.'