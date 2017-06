Lessen Eemsdeltacollege gaan donderdag weer door na waterschade

Leerlingen van de locatie Pastorielaan van het Eemsdeltacollege in Appingedam moeten donderdag weer naar school. Woensdag werden alle lessen afgeblazen, vanwege een geknapte waterleiding.

Door de breuk op de bovenverdieping dinsdagnacht, liep water de meterkasten in. Een stroomstoring was het gevolg. Ook stond de hele bovenverdieping blank.De lessen beginnen donderdag weer vanaf 8.20 uur. De ruim 900 leerlingen zijn hiervan op de hoogte gebracht, meldt de school op haar website.Hoe groot de schade in euro's is, is nog onbekend. Woensdag werd al gemeld dat muziekinstrumenten en apparatuur uit scheikunde- en natuurkundelokalen onherstelbare schade opliepen.