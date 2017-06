Na college is ook raad Stad positief over online-burgerdossier

Bijna de complete gemeenteraad van Groningen is positief over de komst van het online-burgerdossier. Alleen de Stadspartij ziet het plan van coalitiepartij D66 niet zo zitten.

In het persoonlijke online-dossier moet alle zorginformatie komen te staan die bij de gemeente bekend is over een inwoner. Het college van B&W was al voor de pilot die van de hand van D66-raadslid Wieke Paulusma kwam. Raadsleden scharen zich nu ook achter plan. Aan de pilot kunnen honderd mensen meedoen.Toch denken de meeste partijen dat er wel goed gekeken moet worden naar de informatie die verstrekt wordt via het burgerdossier. Zo zou volgens de PvdA informatie over huiselijk geweld niet voor alle betrokken mensen inzichtelijk moeten zijn.Het online-burgerdossier heeft D66 afgekeken van Estland en Denemarken. Daar werken ze ook met een soortgelijk systeem. Volgens Paulusma heeft het daar voor een grotere zelfredzaamheid van burgers gezorgd. Dat wil de partij in de stad ook voor elkaar krijgen.Aan het eind van dit jaar wordt duidelijk hoe de proef precies wordt vormgegeven. De initiatiefneemster denkt dat het goed is om mensen met veel problematiek te ontzien.Aan het eind van het debat was de Stadspartij in elk geval nog niet overtuigd van de proef. 'Waar komt de veronderstelling vandaan dat mensen zelfstandig worden als ze op hun computer kunnen kijken? Serieus, ik snap dit niet', aldus raadslid Anna Riemersma.