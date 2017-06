Raad ziet toekomst in supportersproject FC

(Foto: JKBeeld)

De gemeenteraad van Groningen is te spreken over de nieuwe aanpak van het supportersproject, waarbij ex-hooligans worden ingezet om supporters op wedstrijddagen van FC Groningen in het gareel te houden.





Project 2.0

Het project gaat verder onder de naam Supportersproject 2.0. De stad steekt minder geld in het project en gaat de boekhouding van het project extra scherp in de gaten houden.



Ook wordt er met de voetbalclub gesproken over een herverdeling van de financiering van het project. Volgens burgemeester Den Oudsten is er bij FC Groningen 'een welwillende houding' om meer bij te dragen.



Bijval

De nieuwe aanpak krijgt bijval van de raad. Oppositiepartij SP ziet volgens raadslid Rosita van Gijlswijk zelden dat alle wensen worden gehonoreerd, maar in dit geval wel. Ze wil dan ook graag door met het project en met haar de rest van de raad.



