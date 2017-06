Odensehuis zit weer in financieel zwaar weer

Het Odensehuis in Groningen zit wederom in de financiële problemen. Zonder geldinjectie kunnen ze niet verder.

Volgens de PvdA in de stad beginnen de financiële middelen van het huis op te raken. 'Het huis moet sluiten na de zomervakantie als er niks gebeurt', zegt PvdA-politicus Erwin Krol.Het inloophuis voor mensen met beginnende dementie had het in 2015 ook al moeilijk. Toen kreeg de zorginstelling een eenmalige gemeentelijke bijdrage van 30.000 euro. De gemeenteraad wilde destijds geen structurele bijdrage van 50.000 euro per jaar overmaken.Zonder structurele bijdrage kan het Odensehuis niet bestaan volgens bestuurslid Rieneke Klijnsma. 'Zonder bijdragen is het onmogelijk om onszelf financieel te bedruipen. Wij werken namelijk niet met zorgindicaties.'Er komen in totaal zo'n 70 cliënten in het inloophuis. Die mensen betalen geen geld voor de zorg die ze krijgen. 'Dat is onze filosofie. De oprichter wilde dit zo.' Het bestuur is ook niet van plan om geld te vragen voor de geboden zorg.Wethouder Ton Schroor (D66) heeft laten weten dat hij er alles aan doet om het Odensehuis niet te laten sluiten na de zomer. 'Wel is de vraag hoe het nu verder moet. Ze zijn niet in staat om voldoende eigen financiering te genereren. Als we dit als gemeente belangrijk vinden kost het ons 140.000 euro per jaar.'Het Odensehuis voldoet volgens Schroor wel aan een grote behoefte. 'Het is een aanvulling op de algemene voorzieningen voor licht dementerende mensen, het ontlast ook mantelzorgers. Er is ook genoeg aanloop.'Een sluiting van het Odensehuis zal in elk geval dit jaar niet gebeuren. 'Wij zorgen ervoor dat het dit jaar blijft draaien. We vinden het waardevol en gaan het niet vroegtijdig stopzetten', aldus Schroor.Bestuurlid Rieneke Klijnsma is tevreden met de rol van de gemeente. 'Fijn dat we nu lucht hebben. We hebben nu een aantal maanden de tijd om naar een oplossing te zoeken. Wij zullen structurele bijdragen vanuit de samenleving moeten ontvangen om niet te hoeven sluiten.'