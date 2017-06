OBS 't Jonkertje is officieel opgeheven

De gemeenteraad van Marum heeft woensdagavond ingestemd met de sluiting van basisschool 't Jonkertje in Jonkersvaart. De sluiting gaat in per 1 augustus 2018.

't Jonkertje fuseert met basisschool De Springplank in Marum.Afgelopen januari ontstond ophef in Jonkersvaart toen de stichting Westerwijs bekend maakte de school per 1 augustus van dit jaar te willen sluiten. Reden voor de sluiting is dat er met dertig kinderen te weinig leerlingen op de school zitten.De ouders voelden zich overvallen door het besluit en kwamen in verzet. Ze vonden dat ze te weinig tijd kregen om een andere school voor hun kinderen te vinden.Westerwijs was daar gevoelig voor en beloofde 't Jonkertje een jaar langer open te houden. De school in Jonkersvaart moest dan wel fuseren met de school in Marum. 't Jonkertje is het komende jaar een zogeheten dislocatie van De Springplank.In de huidige groep 7 van 't Jonkertje zitten tien kinderen. Als die eind volgend schooljaar de school verlaten dan sluit de school in Jonkersvaart definitief de deuren.