Soap Friesenbrücke krijgt vervolg: 'Staatssecretaris Dijksma bemoeit zich ermee'

Meerdere Statenfracties willen dat gedeputeerde Fleur Gräper staatssecretaris Sharon Dijksma beter betrekt bij het herstelproces van de Friesenbrücke. Volgens de ChristenUnie, SP en GroenLinks moet de druk op de Duitse overheden worden opgevoerd.

Maar volgens Gräper is Dijksma al betrokken bij het gesprek met de buren. De spoorbrug bij Weener werd in 2015 geramd door een vrachtschip en is sindsdien kapot.De Duitse overheid is voor de nieuwbouwvariant van de brug over de Ems. Maar een nieuwe brug pakt nadelig uit voor Groningen, want de te realiseren Wunderline tussen Groningen en Bremen loopt door nieuwbouw weldegelijk gevaar 'De Duitse regering in Berlijn lijkt haar oren te laten hangen naar de scheepswerf Meyer Werft. Maar in onze ogen moet het oogpunt van de samenleving boven het belang van één bedrijf staan', vat Statenlid Christiaan Serbanescu samen. 'De treinverbinding is van de mensen en niet van de Meyer Werft.'De Duitse Meyer Werft in Papenburg is voorstander van een nieuwbouwvariant, omdat deze goed is voor de vaarverbinding. Schepen van de Duitse reder kunnen dankzij de nieuwbouwvariant beter de brug passeren.'Maar het vooruitzicht Groningen richting Bremen loopt hierdoor serieus gevaar', betoogt Statenlid Harrie Miedema (GroenLinks). 'Het begint echt ernstig te worden.'Gräper geeft aan niet veel meer te kunnen doen dan ze nu doet. 'Het is aan de Deutsche Bahn en de Duitse overheden. Ik kan u verzekeren dat onze staatssecretaris Sharon Dijksma weldegelijk schakelt met Berlijn. De discussie is nu in elk geval op tafel.'De ChristenUnie is voornemens om op 5 juli tijdens de vergadering van Provinciale Staten met een brede motie te komen. Die motie moet een statenbreed signaal afgeven richting Den Haag en de Duitse overheden.