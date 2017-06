Geen brullende motoren, wel in de blote kont tijdens Damster Stadsfeesten

De band Mooi Wark is zondag het toetje van de Damster Stadsfeesten. De horecavereniging die de feesten organiseert heeft daarmee een waardige vervanger gevonden voor de Custom Chopper Day, die ook dit jaar niet doorgaat vanwege spanningen in de motorwereld.

Vorig jaar werd de motordag afgelast vanwege het zogenoemde colourverbod. Daardoor mogen leden van motorclubs op de motordag geen kleding dragen met clublogo's. De gemeente stelde dat verbod in vanwege onrust in de motorwereld.De organisatie van de Damster Stadsfeesten had gehoopt dat ze dit jaar tot een oplossing zouden komen met de motorclubs, maar tot teleurstelling van mede-organisator Cees van Ekelenburg is dat niet gelukt. 'Ook de afgelopen tijd is er teveel gebeurd in motorclubland en we konden geen goede afspraken maken', zegt van Ekelenburg.Van Ekelenburg doelt daarmee op de problemen met No Surrender in onder meer Emmen en de slechte naam van Satudarah in Appingedam. Het organiseren van de motordag zou voor teveel spanning zorgen bij de vrijwilligers die de motorrijders bij binnenkomst moeten controleren. 'Je kan het de vrijwilligers niet aandoen dat zij leden van de motorclubs moeten vragen om hun jasje uit te trekken', zegt Van Ekelenburg.Het niet doorgaan van de motordag is een flinke aderlating voor de organisatie. Het was een relatief goedkoop evenement om te organiseren en het trok veel bezoekers. Om dat te compenseren heeft de horecavereniging er dit jaar voor gekozen een publiekstrekker van formaat naar Appingedam te halen.'Mooi Wark leeft enorm in de regio. Dus we hopen dat er veel mensen komen', zegt Van Ekelenburg. De band speelt op de Damster Zundag, de slotdag van de stadsfeesten die vanaf dit jaar deze naam draagt. Het concert is gratis, dus de horeca moet het hebben van het geld dat ze verdienen met drank en eten. 'We lopen financieel meer risico dan met de motordag', geeft Van Ekelenburg toe.Van Ekelenburg, die zelf eigenaar is van Bar Jansen, hoopt dat de bezoekers geen eigen drank meeneemt. 'Wees niet zo flauw en haal je drinken aan de bar, zodat dit soort evenementen ook in de toekomst georganiseerd kunnen worden.' Volgens de kroegeigenaar worden de horeca-ondernemers niet rijk van dit soort evenementen. 'Het gaat erom dat we Appingedam op de kaart zetten.'De Damster Stadsfeesten zijn al ruim dertig jaar een begrip. Vanavond worden de feesten afgetrapt met de opening van de kermis. Vrijdagavond is het de Nacht van Appingedam en de dag daarna is de Damster Stadsloop gevolgd door het Foute Feest. Tijdens de Damster Zundag is er in heel de stad live-muziek te vinden, met als hoogtepunt Mooi Wark.