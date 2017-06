Nieuwe drukpers moet drukkerij milieuvriendelijke impuls geven

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch) (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Het apparaat komt uit Japan en moet ervoor zorgen dat grafische onderneming Marnedrukkers uit Leens op een innovatieve en milieuvriendelijkere manier te werk gaat.

Het bedrijf heeft een achtkleurendrukpers aangeschaft die werkt met een droogsysteem op basis van led-uv-technologie.



Geen fijnstof en alcohol

Door deze nieuwe techniek komt het drukwerk droog uit de pers. 'Dit is een groene manier van werken. In het verleden was led nogal milieubelastend maar dat is inmiddels zo ontwikkeld dat het een groene manier van werken is', vertelt directeur Guus Sligter.



Ook komt er geen fijnstof meer vrij en is het een manier van alcoholvrij drukken. 'Dat is een heel fijn werkklimaat ook voor de drukkers'.



Subsidie

Ook is het apparaat energiezuinig en levert het een besparing op van 25.000 kilo papierafval.



Omdat het een innovatieve manier van werken is gaf ook de provincie Groningen een subsidie van 50.000 euro. De Leenster onderneming is de eerste in Noord-Nederland die deze drukpers heeft.

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden