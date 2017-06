Delfzijl trekt de portemonnee voor toegangsweg MuzeeAquarium

De gemeente Delfzijl steekt anderhalve ton in de aanleg van een toegangweg naar het nieuwe MuzeeAquarium. Het gebouw staat er al, maar de omgeving van het museum moet nog worden gefatsoeneerd.

Op dit moment is het nog een grote modderpoel, waardoor het gebouw niet goed bereikbaar is voor vrachtwagens. Daardoor kan nog niet begonnen worden met de inrichting.Het museum is enkele tientallen meters verplaatst vanwege de aanleg van de nieuwe zeedijk. Het gebouw is al een paar maanden klaar, maar de werkzaamheden rond het gebouw lieten op zich wachten.Daardoor kan het museum deze zomer nog niet open, wat nadelig uitpakt. Juist tijdens de zomermaanden komen er meer toeristen.Daarnaast is het MuzeeAquarium nog op zoek naar fondsen en sponsoren om de herinrichting te financieren. Om daar vaart achter te zetten is begin deze maand directeur Cynthia Heinen aangetrokken De werkzaamheden rond het museum zijn inmiddels al begonnen. Het MuzeeAquarium verwacht volgende maand met het inrichten te kunnen beginnen. Het bestuur hoopt in het najaar de deuren te kunnen openen.