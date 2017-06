Noorderpoort en Alfacollege willen spits mijden

Het Noorderpoort en Alfacollege beginnen volgend jaar met een pilot om studenten uit de spits te houden.

Jos Nijhof van het Alfacollege: 'De komende jaren wordt Groningen belast met veel werkzaamheden en overlast die daarbij hoort. We moeten met zijn allen een bijdrage leveren om de spits te mijden.'Eerder was er een wedstrijd onder scholieren over hoe de drukte in de ochtendspits verminderd kon worden. Winnaar van die wedstrijd was het idee om de lessen na de ochtendspits te laten beginnen.Nijhof: 'Het is mooi dat studenten zelf hebben nagedacht. In de pilot kunnen we misschien ook nog verschil maken tussen studenten die binnen en buiten de stad wonen.'Wat de leerkrachten van de pilot vinden, is niet bekend.