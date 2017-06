Aannemer meet invloed werkzaamheden zuidelijke ringweg

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zijn begonnen. De aannemer probeert onder meer in de Wichersstraat in de stad Groningen te meten wat voor invloed de werkzaamheden hebben op de omgeving.

Omgevingsmanager Bert Kramer: 'Tussen het Julianaplein en Europaplein gaat de weg zes meter de grond in. We zijn nu aan het kijken: als de platen de grond in gaat, wat gaat er dan gebeuren met de ondergrond en omgeving? Daarvoor gebruiken we verschillende soorten apparatuur.'Tussen het Julianaplein en Europaplein gaat de weg zes meter de grond in. 'We vragen ons af of het gaat lukken zoals we het hebben bedacht, of dat we de plannen of methode moeten aanpassen', vertelt Kramer. 'Er hangt veel vanaf voor de omgeving, financiën en planning van het project.'