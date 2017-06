Gaslek is gedicht; bewoners twaalf ontruimde huizen kunnen terug (update)

(Foto: Dennis Venema)

Het gaslek in de Geraniumstraat in Sappemeer is gedicht. Het lek onstond donderdagochtend in een woning, waarna twaalf woningen werden ontruimd.

Om het lek te dichten moest Enexis een gasleiding afsluiten. Twaalf woningen kwamen zonder gas te zitten; zes in de Geraniumstraat en negen in de Fresiastraat. De afsluiting was noodzakelijk om het lek te repareren.



Minder druk

'Een bewoner merkte donderdagochtend dat hij minder druk had op het gas', zegt woordvoerder Bob Winckels van netbeheerder Enexis. 'Er bleek een lek te zijn bij de aansluiting van het gasnetwerk naar de woning'.



Via de kruipruimtes

Het gas verspreide zich via de kruipruimtes in meerdere huizen. De opgeroepen brandweer heeft daarom voor de zekerheid de twaalf huizen in het blok ontruimd. Die huizen zijn geventileerd, de bewoners konden rond 11:15 terug.

Door: RTV Noord Correctie melden