Honderden Groningers melden zich voor ritje tegen eenzaamheid

'Wie wil eens een keertje met mij gaan rijden? Dan heb ik het gevoel dat ik nog leef. Dat gevoel is nu bijna weg.'

Deze oproep plaatste John van Tiel vorige week op Facebook. Hij voelt zich opgesloten in een zorgcentrum in Wagenborgen. Inmiddels heeft Van Tiel 684 reacties binnen.'Ik heb maar één reactie gehad die niet aardig was', vertelt Van Tiel. Er is zelfs een Facebookpagina ' Hart voor Groningen ' opgericht voor andere provinciegenoten die zich eenzaam voelen.Van Tiel is altijd leraar geweest. Hij heeft een beroerte gehad, waardoor de linkerkant van zijn lichaam verlamd is. 'Daardoor kan ik helemaal niks meer. Ik zit hier tussen de oudere mensen, terwijl ik juist altijd met jongeren heb gewerkt. Op Oudjaarsavond was hier bijvoorbeeld overal om tien uur het licht al uit.'Van Tiel is een Brabander. 'Ik ben verbijsterd hoe hier in Groningen gereageerd wordt op zo'n oproep. Twee mensen zijn al kennis met me komen maken. Ook had iemand me uitgenodigd op zijn melkveehouderij. Toen ik zei dat ik geen vervoer had, meldde iemand anders zich die me wel wilde brengen. Afgelopen dinsdag ben ik op de boerderij geweest.'Van Tiel heeft ook al met iemand een ritje in de auto gemaakt door de provincie. 'Er staan nog twee uitjes gepland. Ik ben weer een blij mens.'Als het bovenstaande venster niet werkt, kan je hier naar het bericht op Facebook.