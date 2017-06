Rosa Timmer: 'Slut shaming is een groot probleem'

'Ik wil als vrouw vrij zijn in mijn seksualiteit, vrij om in de kroeg in een rokje te lopen, vrij om te houden van wie ik wil en wanneer ik wil.' Columniste Rosa Timmer uit Groningen verzet zich in het nieuwste LINDA magazine samen met andere vrouwen tegen 'slut shaming'.

Timmer kreeg landelijke bekendheid door de 'kruisgrijper-zaak'. In een café in Stad werd ze door een onbekende man in haar kruis gegrepen. Tot haar verbazing mocht ze pas na een verplichte bedenktijd van enkele weken aangifte doen bij de politie.Ze schreef hier een column over die leidde tot een landelijke discussie. Deze werd tot in de banken van de Tweede Kamer gevoerd. Inmiddels is de procedure voor slachtoffers van een zedendelict vereenvoudigd.Volgens Timmer is het nog steeds zo dat de maatschappij vrouwen zich laat schamen als ze gebruik maken van hun seksuele vrijheid. 'Een vrouw die het met zes mannen doet is een slet, maar bij een man vinden we dat prima.'Timmer heeft 'slut shaming' zelf ondervonden nadat ze was aangerand. 'Eerst kreeg ik vooral steunbetuigingen. Maar toen ik in een column had geschreven dat ik seks heb gehad met meer dan twintig mannen, kreeg ik opeens heel andere reacties', vertelt ze. 'Als ik dat had geweten had ik je nooit gesteund' en 'Dan vraag je er zelf ook om', schreven mensen.'Slut shaming is gewoon een groot probleem. Vrouwen worden beperkt in hun vrijheid. Het is ook gevaarlijk. Vrouwen vechten hier al heel lang voor: wij moeten gewoon dezelfde vrijheid hebben als mannen.'