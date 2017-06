Politie waarschuwt: 'Hang direct op als iemand namens Microsoft belt'

Bij de politie in Noord-Nederland zijn sinds begin dit jaar al meer dan honderd aangiftes binnengekomen van mensen die zijn benaderd door criminelen die telefonisch contact zoeken uit naam van Microsoft.

Het gaat om mensen die op die manier proberen om op computers van mensen in te breken. De politie geeft daarom nog één keer een duidelijke waarschuwing: Hang ogenblikkelijk op als er iemand namens Microsoft belt.De zogenaamde Microsoft-mensen bellen op in het Engels met de smoes dat er wat mis is met hun computer. Ze zeggen bijvoorbeeld dat de computer een virus heeft, een update nodig heeft of dat de licensie verlopen is.Met die smoes vragen ze aansluitend mensen om handelingen op hun computer uit te voeren. Op die wijze wordt geprobeerd om de computer over te nemen. Voor alle 'technische hulp' moet wel worden betaald.De 'Microsoft-medewerker' stelt daarom voor om iTunes betaalkaarten te kopen en de code daarvan door te geven. Maar er wordt ook wel gevraagd om direct geld over te maken. De kosten van de geleverde 'hulp' kan vervolgens wel oplopen tot tienduizenden euro's.De politie in Groningen, Friesland en Drenthe heeft dit jaar tot dusver al meer dan honderd aangiftes van oplichting gekregen. Het schadebedrag is intussen al opgelopen tot meer dan 138.000 euro. Het cybercrimeteam van de politie Noord-Nederland is bezig mee een onderzoek naar deze vorm van cybercrime in samenwerking met Interpol.De politie hoopt dat mensen die tóch het gesprek aangaan, de namen en telefoonnummers op te schrijven en door te geven. Maar het veiligste blijft om direct op te hangen. De politie benadrukt dat échte Microsoft-medewerkers in principe nooit onverwachts computergebruikers opbellen.