Soulzanger overwint kanker en komt alsnog naar Oosterpoort

(Foto: EPA/Jean-Christophe Bott)

Charles Bradley en zijn band His Extraordinaires staan in december alsnog in de Oosterpoort in Groningen, nadat hij vorig jaar het concert af moest zeggen. Er werd toen kanker bij hem geconstateerd.





Sharon Jones

Bradley komt van hetzelfde soullabel (Daptone Records) als Sharon Jones en hun carrières lijken erg op elkaar. Beiden werden pas op latere leeftijd populair, kregen kanker en keerden daarna weer terug. Toch overleed Jones vorig jaar nadat de ziekte toch weer was teruggekeerd.



Hier zijn Bradley en Jones samen te zien:



Charles Bradley live:

Door: Niiwino Geertsema Correctie melden