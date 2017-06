'Van Rijn moet naar Groningen om maaltijdrel Vondelflat op te lossen'

Verschillende Tweede Kamerleden reageren verontwaardigd op het nieuws dat de Vondelflat twee bewoners gaat aanklagen omdat ze zich niet houden aan het maaltijdencontract.

De Stichting Service Vondelflat pikt het niet langer dat de ouderen maaltijden bij een cateringbedrijf kopen, in plaats van de maaltijden die de flat levert.Henk Nijboer (PvdA): 'Naar de rechter omdat je zelf kiest wat je wil eten als oudere? Wat mankeert zo'n organisatie!?', vraagt hij zich af.Lilian Marijnissen (SP): 'Dan ben je 88 jaar en moet je voor de rechter verschijnen omdat je zelf wilt beslissen wat je eet... Het moet niet gekker worden!'Vera Bergkamp (D66): 'Ik vind het genant. Dan ben je in de tachtig en dan krijg je een rechtszaak aan je broek. Ik vind echt dat de tijd voorbij is dat alles wordt ingevuld voor de ouderen. Het is belangrijk dat ouderen keuzevrijheid hebben.''De praktijk is dat er twee ouderen niet tevreden zijn met het eten en beter eten willen. Ik snap dat het juridisch lastig is, maar ik kijk naar de praktijk, vertelt Bergkamp. 'Dan wordt er vervolgens gedreigd met een rechtszaak of een boete. Zo moet je niet omgaan met de ouderen in ons land.''Ik heb gevraagd om bemiddeling door staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Ik vind dat een rechtszaak voorkomen moet worden en dat keuzevrijheid van bewoners centraal moet staan', vertelt Bergkamp.Een meerderheid van SP, CDA, PvdA, PVV, Christen Unie, GroenLinks, 50Plus en Partij voor de dieren is het daarmee eens, meldt de NOS. En dus vraagt de Kamer Van Rijn naar Groningen af te reizen om het conflict op te lossen.Van Rijn heeft nog niet gereageerd op het verzoek.