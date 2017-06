Lopend Vuur: Goed idee, overal betaald parkeren in de stad

Automobilisten moeten in principe overal in de stad Groningen betalen voor parkeren op straat. Met die gedachte wil de gemeente een nieuw parkeerbeleid ontwikkelen. Daarover zal de komende tijd met Stadjers worden gesproken.

Dat betekent niet dat er overal gelijk betaald parkeren wordt ingevoerd. De gemeente wil het alleen gaan doen als er problemen zijn, zoals forensen die in de wijk parkeerplekken inpikken. En, zo zegt het college van B en W, openbare ruimte is nou eenmaal openbaar en dus kost privégebruik geld.De gemeente wil straks per wijk bekijken welk parkeerbeleid het beste is.