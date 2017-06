Vlagtwedde wil hubtaxi voorkomen

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

De gemeente Vlagtwedde wil voorkomen dat er een dure 'hubtaxi' gaat rijden in de gemeente. De taxi, die bewoners van kleinere plaatsen naar busstations gaat brengen, moet de huidige lijn 42 van Emmen naar Vlagtwedde in de daluren vervangen.

De hubtaxi is echter veel duurder dan de bus, en moet ook nog eens vooraf besteld worden.



Ernst van de situatie

Wethouder Giny Luth van de gemeente is in gesprek met de provincie en het OV-bureau Groningen-Drenthe. De gedeputeerde en de directeur van het OV-bureau zien de ernst van de situatie wel in.



'Zij hebben al gezegd dat de situatie nog eens nader moet worden bekeken', volgens Luth. 'En volgens hen kan de dienstregeling altijd aangepast worden als het echt nodig is.'



Slachtoffers

Het mag, ook volgens de gedeputeerde, niet zo zijn dat bepaalde groepen slachtoffer worden van de nieuwe dienstregeling. Vooral ouderen, die niet alleen maar in de spits reizen, kunnen niet vergeten worden, aldus Luth.



Op 28 juni wordt de nieuwe dienstregeling vastgesteld. 'Het OV-bureau en ook de provincie weet dat we het er niet bij laten zitten. We blijven hier vol op inzetten', aldus Luth.



Commercieel tarief

De wethouder heeft grote moeite met de tarieven van de taxi. 'Het is twee keer zo duur als de bus, en na 15 kilometer gaat het commerciële tarief gelden. De gemeente Vlagtwedde, en straks de nieuwe gemeente Westerwolde bestrijkt een groot gebied: als je van Burgemeester Beinsdorp richting Vlagtwedde gaat zit je bij Sellingen al op de 15 kilometer.'



Ideale situatie

De ideale situatie van ieder (half)uur een bus, streeft Luth niet meer na: 'Ik snap dat dat economisch niet meer verantwoord is, maar er zijn ook alternatieve manieren van vervoer. Er zou ook een kleinere bus kunnen rijden in de daluren. Bovendien moet je, als je kiest voor openbaar vervoer, gewoon het tarief voor openbaar vervoer betalen.'

Door: RTV Noord Correctie melden