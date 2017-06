Boer uit Zevenhuizen laat uit protest melk weglopen

(Foto: Steven Radersma / RTV Noord)

Boer Henk Gommer uit Zevenhuizen heeft donderdagmorgen zijn melk in de mestkelder laten lopen. Hij kan er nergens anders meer mee heen omdat Zuivelcoöperatie FrieslandCampina weigert zijn melk op te halen.

Kringloopwijzer

Oorzaak is de weigering van Gommer om de zogeheten Kringloopwijzer in te vullen. Met die Kringloopwijzer kunnen boeren bijhouden hoeveel nitraat, fosfaat en andere stoffen er verbruikt worden op de boerderij. Het instrument was eerst alleen verplicht voor boeren met een mestoverschot, maar sinds vorig jaar ook voor grondgebonden boeren die de mest op eigen land kwijt kunnen.



Maximaliseren

Tot die laatste categorie behoort Henk Gommer. Hij heeft 40 koeien en voldoende grond. Volgens FrieslandCampina kan hij de Kringloopwijzer gebruiken om z'n bedrijf efficiënter te maken. 'Maar dat hoef ik niet', zegt Gommer. 'Ik kan me voorstellen dat boeren van 20, 30 jaar oud dat wel willen, maar ik ben 54. Ik vind het goed zo, ik hoef er geen extra dieren bij om mijn bedrijf te maximaliseren'.



'Mooi weer spelen'

Het kost veel werk om de Kringlooopwijzer op een correcte manier in te vullen. Gommer heeft daar geen zin in. Maar hij wil zich vooral niet de wet laten voorschrijven door een zuivelcoöperatie. 'FrieslandCampina speelt mooi weer tegenover Unilever, omdat ze kunnen zeggen dat alle aangesloten boeren de Kringloopwijzer invullen. Maar met mijn informatie, en die van andere kleine boeren, doen ze niets'.



Tuinslang

Ondertussen loopt zijn melktank langzaam leeg. De verse melk verdwijnt via een gele tuinslang in de mestput. De Zevenhuister boer kan het bijna niet aanzien.



Statement

'Ik vind het in en intriest', zegt Gommer, terwijl zijn stem breekt. 'Als niemand een statement maakt gebeurt er niets. Dan gaat het maar door. We maken agrariërs kapot, is dat wat we willen met z'n allen? Dat dacht ik toch niet'.



Andere boeren

Gommer gaat voorlopig door met zijn actie. Niet alleen voor zichzelf: 'Er zijn veel meer boeren die het met me eens zijn', zegt hij. 'Maar die hebben niet de financiële middelen om dit te doen. Ik wel, ik ben een vrijgezel die niet zoveel nodig heeft'.



Geloof

Ondertussen hoopt hij dat er op de een of andere manier een oplossing komt. Gommer is een gelovig man, die hoop dat hogere machten zullen helpen het probleem op te lossen.



Gratis melk

Ondertussen kan iedereen gratis verse melk komen halen bij Henk Gommer, aan de Heineburen 21 in Zevenhuizen.

Door: Steven Radersma