Broederliefde basis voor terugdringen nepverkoop

Geboren en getogen in de stad Groningen en regelmatig dromend over de Stad als het Silicon Valley van Nederland. Het gaat over de broers Stijn en Maarten Tebbes. De twee zitten regelmatig bij elkaar om creatieve ideeën uit te werken. Hun nieuwste uitwerking is Megamarktplaats.nl.

Ons doel is niet om er rijk van te worden. We willen wel steeds verbeteren Stijn Tebbes

Waarom zou Groningen niet het Silicon Valley van Nederland kunnen worden? Stijn Tebbes

De twee broers zitten beiden in het onderwijs. De 39-jarige Stijn geeft les aan groep vijf van de Haydenschool in Groningen. Zijn 34-jarige broertje Maarten ontfermt zich op de mytylschool in Haren over kinderen met een meervoudige handicap. 'Met kinderen werken is wat wij leuk vinden. Het is een boeiend vak,' zegt Stijn.Wat niet wegneemt dat er ook andere interesses zijn. De rolverdeling tussen beide broers is duidelijk. 'Ik heb de ideeën en Maarten is heel handig met computers.' Ze zijn al jaren bezig met het vormgeven van hersenspinsels. Zo hadden ze een site gemaakt waar afstudeerscripties te vinden waren, omdat scripties in de ogen van Stijn te weinig gebruikt worden. Dit werd geen succes.Een paar maanden geleden werd megamarktplaats.nl gelanceerd. Een website waar links naar bedrijven en webshops verzameld worden. Winkelketens die betrouwbaar zijn en waarvan het zeker is dat de klant er goede spullen kan kopen. 'Ik ben gek op basketbal en kocht een jaar of tien geleden een paar Nike Air Jordan schoenen, maar het bleken neppers te zijn. Voor mij geldt afspraak is afspraak.' Zo ontstond bij Stijn het idee.De meerwaarde is volgens de gebroeders dat de consument alle grote winkelketens en bestelsites onder één knop heeft, waar geen schimmige handel plaatsvindt. Op het moment dat een gebruiker op de website komt, dan kan een tegel aan het startscherm van bijvoorbeeld de smartphone toegevoegd worden. Er staan inmiddels meer dan veertig bedrijven op, variërend van de Hema, Bart Smit en Hunkemöller tot Gerry Weber en Decathlon.Het gaat om categorieën als speelgoed, baby en peuter, mode, boeken, elektronica plus producten voor huis en tuin. Met betreffende bedrijven worden afspraken gemaakt over provisie. 'Stel je koopt een pak T-shirts bij de Hema via onze site dan krijgen we daar een paar procent van', geeft Stijn het principe van het verdienmodel aan.Alle contracten zitten in een ordner en het klinkt in eerste instantie als een model met mogelijkheden. In het kader van massa is kassa.De twee geloven in de weg van de geleidelijkheid. 'Het is mooi als je een leeg blad hebt en dat concreet in kunt vullen. Het is net als met hardlopen. Je kunt ook niet in één keer kilometers achter elkaar lopen.'Beiden zijn verknocht aan Groningen en Stijn heeft een advies. 'In Groningen wonen veel jonge mensen met frisse ideeën. Kijk eens naar iemand als Ben Woldring wat hij allemaal gedaan heeft. Daar kan meer aandacht voor zijn vanuit de Universiteit of de Hanzehogeschool vind ik. Ik denk dat je een cultuur kunt kweken in de Stad om ideeën een kans te geven. Het hoeft echt niet allemaal uit Amsterdam te komen.'De beide broers gaan veel met elkaar om en zijn dan meestal bezig met het uitwerken van ideeën op het gebied van websites. Het is niet de drang naar rijk worden wat hen drijft, het gaat om het steeds verder verbeteren van de concepten die gelanceerd worden.Megamarktplaats.nl is sinds februari in de huidige configuratie online en het maken ervan heeft een paar maanden in beslag genomen. Het aantal transacties neemt inmiddels toe en zal naar verwachting snel doorgroeien, omdat het kopen van deugdelijke producten via internet een belangrijk punt is in een steeds verder digitaliserende economie.Ondertussen blijven beide broers het onderwijs voorlopig trouw. 'Met kinderen werken is wat wij leuk vinden.'