Nieuwe leningen verzekeren voortbestaan rederij Wagenborg

Rederij Wagenborg in Delfzijl krijgt nieuwe leningen van drie verschillende banken. Daarmee is het voortbestaan van de rederij verzekerd tot 2022, zegt topman Egbert Vuursteen. Hoeveel geld er geleend wordt, wil Vuursteen niet zeggen.

Wagenborg is in de problemen gekomen door de malaise in de scheepvaart en de offshore-markt. In ruil voor hun steun krijgen de banken een klein minderheidsbelang in Wagenborg.



Geen reorganisatie

De rederij heeft ruim 170 schepen, maar de banken zouden geen reorganisatie van de rederij hebben geëist. Er zou zelfs ruimte blijven voor uitbreiding van de vloot.



Vuursteen weet niet wanneer de rederij weer zwarte cijfers schrijft, maar hij verwacht wel een herstel van de markt.

