Onderzoek RIVM naar chroom-6 vertraagd

Het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het gebruik van kankerverwekkende chroom-6-verf bij Defensie loopt een half jaar vertraging op.

Het aantal documenten dat het RIVM moet onderzoeken is groter dan verwacht. Ook heeft het instituut besloten meer mensen te interviewen, wat meer tijd kost. Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Voor het eind van dit jaar moet het onderzoek klaar zijn.In de Kamer was eerder kritiek op de duur van het onderzoek. Versnelling was volgens de minister niet mogelijk, omdat de kwaliteit van het onderzoek daaronder zou lijden.Ruim 2.500 mensen die met chroom-6-verf werken of hebben gewerkt, onder meer bij het toenmalige NAVO-depot in Ter Apel, hebben zich gemeld bij Defensie. Via een coulanceregeling hebben 279 mensen een vergoeding gekregen.