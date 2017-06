Uiltjes hebben ook last van hitte

Niet alleen mensen hebben het zwaar in deze hitte. Ook jonge kerkuiltjes kunnen last hebben van de hoge temperaturen. En dan kan het gebeuren dat er wel eens één uit het nest valt.

Albert-Erik de Winter van het landschapsbeheer Groningen komt af en toe een gevallen uiltje tegen. Ook deze week is hij opgebeld door een ongerust boerengezin uit Uithuizen. 'Dit uiltje is uit de nok van een boerschuur gevallen. Daar bevinden de nestlocaties zich vaak', vertelt de Winter. 'Helaas was deze nestplaats te hoog om het uilskuiken terug te plaatsen. Dus we hebben een ander gezin voor het beestje gezocht.'De nesten van deze vogels bevinden zich vaak onder het dak van boerenschuren. 'Tussen het riet en de golfplaten kan de temperatuur soms oplopen tot wel 40 a 50 graden. De uiltjes zoeken dan verkoeling bij de ingang van het nest', vertelt de Winter. 'Eén verkeerde stap zorgt ervoor dat ze eruit vallen.'Door het warme weer gebeurt het iets vaker dat jonge kerkuiltjes uit het nest vallen. Albert-Erik de Winter controleert regelmatig samen met collega's de nestkasten in de regio.Het weesuiltje dat in Uithuizen gevonden is heeft inmiddels een nieuw gezin gevonden in Warffum. 'Het uiltje is geplaatst in een nest waarvan de jongen dezelfde grootte hebben. Dan is het verplaatsen geen probleem', vertelt de Winter.